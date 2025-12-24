Ruta ADN Cuba: un viaje televisivo a la identidad genética y cultural de la nación

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Ruta ADN Cuba ya es una serie televisiva que, cada domingo en la noche, muestra las raíces comunes que nos enlazan y nos distinguen como sociedad.

En conversación con Alejandro Gil Álvarez, realizador de la serie documental Ruta ADN Cuba, supimos que esta propuesta se transmite actualmente por el canal Cubavisión, todos los domingos a las 9:30 de la noche.

«Son seis capítulos, con una duración de una hora cada uno», explicó el documentalista, y añadió que está previsto que todos los episodios sean emitidos por la pequeña pantalla.

Al referirse a la génesis del audiovisual, Gil precisó: «La investigación proviene del Instituto Nacional de Genética, liderada por la doctora Beatriz Marcheco, quien junto a un equipo de trabajo desarrolla esta investigación científico-genética desde hace más de once años, tomando como referentes a figuras prominentes de la sociedad civil cubana».

Ante la pregunta sobre el principal objetivo del documental, señaló: «La premisa radica en mostrar las raíces comunes que nos enlazan como sociedad y discernir los presupuestos genéticos que portamos, como parte de esa identidad social y cultural que emerge y que heredamos de nuestros ancestros».

En opinión de quienes tuvieron la oportunidad de ver algunos de estos audiovisuales en la sala Charles Chaplin de La Habana, como parte del Noveno Festival de Cine de Verano, el trabajo rompe con lo cotidiano y presenta una propuesta inédita tanto por su esencia como por su manera de interactuar. Destaca especialmente la relación entre entrevistados y entrevistadora, quien, a pesar de no ser profesional de la comunicación, conduce con acierto cada diálogo de forma amena y conversacional, creando un ambiente de complicidad que envuelve al espectador.

Los televidentes tienen ahora la posibilidad de apreciar, desde la comodidad de sus hogares y a través de seis largometrajes documentales, un profundo acercamiento a la identidad cultural y ancestral de Osvaldo Doimeadiós (actor), Mireya Luis (voleibolista), Silvio Rodríguez (cantautor), Zuleica Romay (investigadora), Roberto Diago (artista visual) y Nelson Aboy (antropólogo).

Estos testimonios evidencian la pluralidad de una nación que, con el paso de los años, se ha transformado social y políticamente, pero que mantiene viva la evocación personal de las familias, sus historias y silencios heredados, así como los genes que circulan de generación en generación.

«La selección de los entrevistados para la serie documental —agregó Gil— partió del criterio de la doctora Beatriz Marcheco Teruel, quien tenía a su cargo el seguimiento de todos los investigados».

Sin dudas, Ruta ADN Cuba, además de contar la historia de nuestro país a través de sus protagonistas, descubre relatos nunca antes contados y nos adentra en lo más íntimo de hombres y mujeres de quienes, por lo general, solo conocemos sus trayectorias profesionales.