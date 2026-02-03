Cineastas del mundo rechazan nuevas medidas de EEUU contra Cuba

Cineastas de diferentes países repudiaron las nuevas medidas del gobierno estadounidense contra Cuba, según una proclama publicada por el sitio en Facebook del Festival de Cine de La Habana.

«Quienes pertenecemos a la gran familia del cine manifestamos nuestro rechazo a las agresiones y amenazas contra el pueblo de Cuba, del que nos sentimos parte», señala el texto firmado por reconocidos intelectuales del mundo.

El documento recuerda las palabras del presidente norteamericano, quien consideró a la isla caribeña “una amenaza inusual y extraordinaria” en su más reciente orden ejecutivo que establece sanciones arancelarias para los países que le entreguen petróleo.

Trump manifestó que con las nuevas medidas de su gobierno, “Cuba no sobrevivirá”.

«Pero aquí estamos, para afirmar que lo inusual y extraordinario de Cuba es su generosidad, su dignidad y su capacidad de congregarnos para soñar y pensar, como Patria Grande, en un mundo más justo y más humano», subrayan los cineastas que rubricaron la carta.

En su opinión, la nación antillana es una extraordinaria fuente de luz para el cine y el audiovisual que ha dado cobijo a decenas de cineastas exiliados y perseguidos, ha ofrecido espacios, talento y colaboración desinteresada a centenares de películas y creadores de todo el mundo.

Recuerda la declaración que desde hace 46 años, miles de cinéfilos y cineastas se reúnen en diciembre para celebrar el Nuevo Cine en el Festival de La Habana.

«Miles de cineastas hemos pasado por las aulas de la Escuela Internacional de Cine y TV, desde su creación en 1986, desarrollando mirada y voces críticas y emancipadoras.

«Una inmensa red de creadoras, docentes e investigadoras ha crecido en torno a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que, desde Cuba, forja memoria y sentido para el cine del continente», significa la proclama.

Según el mensaje, para el mundo entero Cuba es una inspiración, nunca una amenaza.

«Por eso, los hombres y mujeres del cine que nos sumamos a esta proclama rechazamos la intención del gobierno de Donald Trump de cercar y oscurecer a Cuba para someterla; y así como hemos recibido la inusual y extraordinaria solidaridad de Cuba, ponemos ahora nuestra voz para defenderla», apunta el texto.

Para intelectuales como los directores de cine Jorge Sanjinés (Bolivia y Tristán Bauer (Argentina), el actor Damián Alcázar (México) y la documentalista Yanara Guayasamín (Ecuador), entre muchos otros firmantes de la carta, «Cuba sobrevivirá y la esperanza del mundo sobrevivirá con ella».

