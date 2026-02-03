Perlavisión

Encabeza presidente de Cuba toma de posesión de titular del TSP

Feb 3, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este martes la toma de posesión del presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Oscar Silvera, electo por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento) en diciembre de 2025.

En el acto solemne, efectuado en el Memorial al Héroe Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución capitalina, el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, tomó juramento al titular del TSP.

Tras su investidura, Silvera declaró oficialmente abierto el año judicial 2026, y destacó el alto sentido de responsabilidad de los encargados de impartir justicia, y el compromiso de trabajar por un servicio judicial cada vez más ágil y efectivo.

En tal sentido, se refirió al propósito de elevar la calidad a través de la aplicación eficiente de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la consolidación de los sistemas de control de los procesos.

En el año del centenario del líder histórico de la Revolución Fidel Castro, exhortó a los profesionales del sector a cumplir sus funciones y defender la patria ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que –dijo- violan el Derecho Internacional y recrudecen el cerco contra la nación caribeña.

Al concluir su intervención, Silvera remarcó el compromiso de impartir justicia con estándares a la altura de la dignidad del pueblo cubano.

