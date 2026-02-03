Encabeza presidente de Cuba toma de posesión de titular del TSP

Tras su investidura, Silvera declaró oficialmente abierto el año judicial 2026, y destacó el alto sentido de responsabilidad de los encargados de impartir justicia, y el compromiso de trabajar por un servicio judicial cada vez más ágil y efectivo.

En tal sentido, se refirió al propósito de elevar la calidad a través de la aplicación eficiente de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la consolidación de los sistemas de control de los procesos.

En el año del centenario del líder histórico de la Revolución Fidel Castro, exhortó a los profesionales del sector a cumplir sus funciones y defender la patria ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que –dijo- violan el Derecho Internacional y recrudecen el cerco contra la nación caribeña.

Al concluir su intervención, Silvera remarcó el compromiso de impartir justicia con estándares a la altura de la dignidad del pueblo cubano.