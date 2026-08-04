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Paulatina recuperación del SEN, Cienfuegos reporta 25 circuitos con servicio

PorRedacción Perlavisión

Ago 4, 2026 #Cienfuegos, #Cuba, #Sistema Electroenergético
Cienfuegos reporta 25 circuitos con servicio">

La Unión Eléctrica informó que, como parte del proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya se encuentra interconectado el sistema eléctrico desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba.

Asimismo, continúan las labores para lograr la incorporación de las provincias orientales.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras sincronizó y prosigue subiendo carga hasta estabilizar su capacidad de generación.

El restablecimiento se mantiene de manera gradual, en correspondencia con las condiciones técnicas del SEN.

Por su parte, la Empresa Eléctrica Cienfuegos informó que al cierre de las 7:00 am en la provincia reportaban 25 circuitos con servicio, Subestaciones con servicio: 8, y cinco centros vitales de salud también con energía.

La entidad recomienda una vez que el servicio eléctrico llegue a su vivienda, conecte los equipos de forma paulatina.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y el Centro de Llamadas (marcar 1️⃣8️⃣8️⃣8️⃣8️⃣) para recibir información actualizada.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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