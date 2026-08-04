Convocan a creación de plataformas digitales para licitaciones públicas

El Ministerio de Comunicaciones (Mincom) convocó a empresas estatales y privadas de software a presentar proyectos destinados al desarrollo de plataformas digitales de licitaciones públicas, en el marco de las transformaciones económicas y sociales en curso.

Según precisó el Mincom desde su perfil en la red social Facebook, la iniciativa se inserta en las Transformaciones 169 y 170, orientadas a modernizar y digitalizar los sistemas de compras y licitaciones en el país.

La Transformación 169 contempla la creación de una plataforma digital con inteligencia artificial para el sistema de compras públicas, con el propósito de garantizar transparencia, seguridad y clasificación de riesgos.

En tanto, la Transformación 170 prevé la implementación de un sistema automatizado, auditable y público para la licitación de locales y activos, accesible a todos los actores económicos.

Entre los requisitos generales figuran administración centralizada bajo un modelo de servicios, acceso en tiempo real desde un punto único de control y funcionamiento en escenarios de conectividad limitada, con capacidad de operar en modo offline y sincronización posterior.

Se exige además adaptación ágil a cambios normativos, definición clara de infraestructura tecnológica, seguridad, disponibilidad y respaldo de datos, junto a un cronograma detallado con fases verificables: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación, migración y puesta en producción.

Los proyectos deberán incluir un modelo de sostenibilidad que garantice mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones de seguridad, además de un esquema económico viable, ya sea licencia, suscripción o porcentaje por transacción.

Las propuestas deberán indicar si se trata de una solución existente o un desarrollo nuevo, con ventajas y riesgos asociados, y defenderse en un máximo de cinco minutos ante un comité evaluador.

El plazo de entrega vence el 10 de agosto de 2026 y las propuestas deberán enviarse a la Directora de Informatización, Mariela Romeu Rizo, mediante el correo electrónico rizo.mariela@mincom.gob.cu o al teléfono +53 52888934.

Con esta convocatoria, el Mincom reafirma su compromiso con la transformación digital del país, impulsando soluciones tecnológicas que fortalezcan la transparencia, eficiencia y participación en los procesos de licitación pública