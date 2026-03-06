Hablando en clave: nuevo desafío del canal más musical de la TVC

(Escrito por: Ivón Peñalver)

Hablando en clave se presenta como el nuevo desafío del canal más musical de la televisión cubana. Se trata de un espacio de reflexión, intercambio e investigación que, en su segunda temporada, llegará con frecuencia quincenal a través de YouTube a partir del 7 de marzo.

Interrogantes, problemáticas y saberes compartidos —no siempre visibilizados o comprendidos desde los medios— encontrarán aquí un espacio de análisis desde la perspectiva musicológica que acompaña cada tema al aire.

Nacido como una manera de acercarse a la música y su contexto desde las redes sociales, el programa, como preámbulo al Día Internacional de la Mujer, dedicará sus primeras emisiones a explorar aspectos curiosos y poco difundidos del universo de grandes féminas de la música. Se dialogará, entre otros asuntos, sobre las más fotografiadas, las de mayor registro vocal y aquellas con mayor número de grabaciones.

Para los próximos meses se prevé abordar el valor de la música en el desarrollo de las infancias —con un Top de música infantil—, así como los eventos musicales como espacios de validación, el posicionamiento de la música latina en plataformas internacionales y la politización del arte.

El equipo de realización está integrado por el propio Consejo de Programación del canal. La conducción recae en la musicóloga y directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, Leannelis (Lea) Cárdenas, junto al editor Oscar Sánchez.

Hablando en clave constituye, así, un desafío conceptual indispensable, acorde con la mirada diversa e inclusiva que hoy exige la música.

Sobre la base del diálogo y la reciprocidad que se espera del receptor, y a partir de las líneas de comunicación que establezca el programa, se aspira a construir un espacio de entendimiento entre actores, creadores y consumidores del producto musical.

Una manera fresca de ofrecer contenidos puntuales tanto a entendidos como a quienes, desde el disfrute, encuentran en la música esa otra voz que dialoga y convoca.