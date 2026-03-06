El petróleo alcanza su precio más alto desde 2024

El crudo Brent se disparó más de un 6 % este viernes, hasta los 92 dólares por barril, su nivel más alto desde abril de 2024, en el contexto de la interrupción del suministro mundial de petróleo por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Paralelamente, el crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subió hasta los 88 dólares por barril, tras un avance superior al 9 %. En Oriente Medio, el crudo Murban, un referente clave, se acercaba a la barrera de los 100 dólares, tras dispararse un 5 %.

Crisis en el estrecho de Ormuz

El repunte culmina una semana de alzas bruscas en los precios del petróleo, impulsadas por las crecientes tensiones vinculadas al conflicto con Irán y los temores sobre la seguridad del transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo en alta mar, que fue cerrado este lunes por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

La medida provocó un aumento de los precios de la energía y de los costos para las compañías energéticas y navieras, cuyos barcos no pueden pasar por el estrecho.

Los precios del gas también se dispararon a raíz del conflicto. El lunes los futuros del gas natural europeo subieron un 52 % como consecuencia de que Qatar Energy suspendiera la producción de gas natural licuado (GNL) en su complejo de Ras Laffan, el mayor del mundo, después de que un dron atacara un tanque de agua en sus instalaciones.