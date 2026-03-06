Una máxima en Cienfuegos: multiplicar la energía solar

El montaje de 108 sistemas de energía solar de dos kilowatts, para garantizar el servicio energético a clientes residenciales y a un grupo de empresas y organismos, constituye una estrategia para continuar el uso multiplicado de esta fuente renovable en la provincia de Cienfuegos.

Rance Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el objetivo es mantener servicios vitales para el desarrollo de la economía y los servicios en el territorio, tales como funeraria, bancos, policlínicos, hogares de embarazadas, casa de abuelos, entre otros.

Esta es una manera práctica de encarar el bloqueo económico del gobierno norteamericano a Cuba, y en especial su cerco energético dispuesto desde finales del mes de enero del año en curso.

Felipe Sosa explicó que esos equipamientos permitirán mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas, entre las cuales se encuentran personal de salud, educación y Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

Cumanayagua es uno de los municipios cienfuegueros que introduce el uso de la energía solar, mediante la llegada de 17 kit de paneles, con el objetivo de potenciar esta fuente limpia e inagotable.

Es la única de las ocho municipalidades cienfuegueras que no cuenta con parque fotovoltaico hasta el momento.

Las autoridades locales decidieron asignar esos módulos compuestos por paneles solares y equipos receptores de esta energía a los establecimientos o instituciones de gran incidencia en la población, para sostener servicios fundamentales.

Lianne Morales Martínez, intendente del gobierno, indicó a la radio local que la distribución benefició a los tres bancos, uno de ellos en la comunidad de premontaña Barajagua; y a las dos funerarias, ubicadas en la cabecera municipal y en La Sierrita.

También asignaron diez módulos para la Salud Pública, donde incluyeron los policlínicos, -el urbano y el de la serranía en San Blas-; a las cuatro postas médicas de horario extendido en las comunidades de La Sierrita, Camilo Cienfuegos, Arimao y Barajagua; así como los hogares materno y de ancianos.

A la par laboran otros municipios sureños, como la cabecera provincial, donde ya se benefician policlínicos de Tulipán y Pueblo Griffo.