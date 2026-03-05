Perlavisión

Actualización del servicio desde el Despacho Provincial de Cargas

Mar 5, 2026 #actualización, #servicio eléctrico

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial en Cienfuegos del Partido Comunista de Cuba, ofreció en sus perfiles en redes una actualización sobre el servicio eléctrico a la población desde el Despacho Provincial de Cargas.

  • La central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes sincronizada con 37 MW y estableciendo parámetros para subir carga.
  • Hasta este minuto están servidos 25 MW con 17 circuitos, cifra que representa un 23 por ciento de cobertura.
  • Disponen de servicio los tres hospitales, las plantas potabilizadoras de Paso Bonito, Damují y Caunao, el aeropuerto internacional Jaime González, la Gerencia Provincial de ETECSA y RadioCuba, así como los servicentros (CUPET) del Trébol, Ausa, Izaje y Rancho Luna.
  • Se asegura el abasto de agua a la zona baja de la ciudad según la solicitud de acueducto.
  • En coordinación con el Despacho Nacional de Cargas se inicia, con cautela, la sincronización paulatina de las cargas de los parques solares fotovoltaicos de la provincia.
  • Se continúa coordinando cada servicio a la población por parte del Gobierno y las empresas, informando a la población a través de los servicios digitales de nuestros medios de prensa.

