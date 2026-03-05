Actualización del servicio desde el Despacho Provincial de Cargas

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial en Cienfuegos del Partido Comunista de Cuba, ofreció en sus perfiles en redes una actualización sobre el servicio eléctrico a la población desde el Despacho Provincial de Cargas.
- La central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes sincronizada con 37 MW y estableciendo parámetros para subir carga.
- Hasta este minuto están servidos 25 MW con 17 circuitos, cifra que representa un 23 por ciento de cobertura.
- Disponen de servicio los tres hospitales, las plantas potabilizadoras de Paso Bonito, Damují y Caunao, el aeropuerto internacional Jaime González, la Gerencia Provincial de ETECSA y RadioCuba, así como los servicentros (CUPET) del Trébol, Ausa, Izaje y Rancho Luna.
- Se asegura el abasto de agua a la zona baja de la ciudad según la solicitud de acueducto.
- En coordinación con el Despacho Nacional de Cargas se inicia, con cautela, la sincronización paulatina de las cargas de los parques solares fotovoltaicos de la provincia.
- Se continúa coordinando cada servicio a la población por parte del Gobierno y las empresas, informando a la población a través de los servicios digitales de nuestros medios de prensa.