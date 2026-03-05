Sincroniza con el SEN la unidad No. 3 de la Termoeléctrica de Cienfuegos

Sincronizada unidad No. 3 de la Termoeléctrica de Cienfuegos

La unidad 3 de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos sincronizó este jueves a las 8:55 de la mañana al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según informó el director general de la planta, José Osvaldo Rodríguez.

El directivo precisó que, tras la sincronización, la unidad cumple ahora el tiempo de rigor establecido para comenzar el proceso de subida de carga. Este paso es fundamental para garantizar la estabilidad técnica antes de incorporar gradualmente su generación al sistema.

La incorporación de esta unidad contribuirá a aliviar las tensiones en la generación eléctrica del país, en medio de la compleja situación energética que enfrenta Cuba tras la desconexión del SEN desde Pinar del Río a Camagüey ayer 4 de marzo a las 12:41 de la tarde.

La Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos es una de las plantas más importantes de la región central, y la puesta en marcha de la Unidad No. 3 es vital para el SEN.

Dentro de las próximas horas pronostican que la planta alcance los parámetros de operación previstos y comience a aportar la energía necesaria para respaldar el sistema, junto a dos unidades de Santa Cruz y la seis de Nuevitas.