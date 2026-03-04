Nominado el Guiñol Cienfuegos al Premio UNIMA Cuba 2026

La noticia llegó un día en la tarde-noche de este martes, pero en la sede del Guiñol de Cienfuegos el tiempo se detuvo. No era para menos. Después de más de sesenta años dando vida y animando figuras, la agrupación titiritera más longeva de la provincia recibía una nueva caricia a su historia: la nominación al Premio UNIMA Cuba* 2026 en la categoría de Obra del año por ‘El Pilco de oro’.

La felicidad no llegó con estruendo de matracas, sino con el silencio emocionado de quienes saben lo que cuesta sostener un telón durante seis décadas. Mientras en La Habana se reunía el jurado presidido por Erduyn Maza y Norge Espinosa, acompañados por Arneldy Cejas, Marilyn Garbey y la teatróloga Isabel Cristina López Hamze, en Cienfuegos los titiriteros contenían el aliento.

Cuando el nombre de la obra atravesó las paredes de la sala de ensayo, estalló la fiesta. ‘El Pilco de oro’, ese montaje que ha recorrido escenarios con la gracia de los clásicos y la frescura de lo nuevo, competirá ahora con ‘La noche más oscura del mundo’ (Los Cuenteros) y ‘Un rastro en las estrellas’ (Teatro de Las Estaciones).

Pero más allá del veredicto, el hecho de ser nominado ya es un premio al oficio, a la terquedad de mantener viva la tradición titiritera en una provincia donde el Guiñol es ya un abuelo querido.

La felicidad también tuvo nombre propio en otras categorías. Personalidades como Maribel López Carcasés, René Fernández Santana y Julio Cordero fueron reconocidos con la nominación, engrosando una lista que honra a quienes han dedicado su vida a mover los hilos de la cultura cubana.

Ahora, la mirada está puesta en Matanzas, sede del 16 Festitaller Internacional de Títeres, donde el venidero día 21 se entregarán los premios. Hasta entonces, el Guiñol de Cienfuegos seguirá ensayando, porque como bien saben los titiriteros, la función debe continuar. Y más cuando la alegría tiene cara de madera y alma de pueblo.

Nota del editor

(*) La UNIMA Cuba es una organización internacional no gubernamental que reúne a artistas titiriteros, especialistas y personas amantes del teatro de figuras cubano. Sus miembros contribuyen al desarrollo del arte de los títeres con el fin de fomentar, a través de las figuras animadas, valores humanos como la comprensión mutua y el diálogo.