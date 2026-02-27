CNCI certifica a profesionales del CEAC en montaje, operación y mtto de parques fotovoltaicos

Concluyó en el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), el curso de habilitación de operadores para sistemas fotovoltaicos, organizado e impartido por docentes del Centro Nacional de Certificación Industrial (CNCI) Julio César Castro Palomino.

La jornada final estuvo marcada por la realización del examen que permite a esta institución, única en el país, certificar profesionalmente a los estudiantes matriculados. Todos los cursistas aprobaron satisfactoriamente la evaluación, consolidando así sus competencias técnicas.

El programa fue impartido por los ingenieros, Ubaldo Díaz Padra (eléctrico) y Ricardo López Romero (control automático), quienes guiaron a los participantes en el dominio de conocimientos esenciales para el montaje, supervisión y explotación de la primera etapa del parque fotovoltaico que se instalará en el CEAC.

En las conclusiones del curso estuvo presente Daniusqui Guillén Alemán, director del CNCI, acompañado por otros miembros de la dirección del centro. Durante la clausura se reconoció a los alumnos con mejores resultados, en un acto que reafirmó el compromiso con la excelencia académica y técnica.

El curso cumplió con los objetivos de preparar a los especialistas en el diseño, operación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, asegurar el dominio de normas de seguridad y salud ocupacional, e introducir los fundamentos del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.

Esta capacitación constituye un paso decisivo dentro del proceso inversionista que desarrolla el CEAC, en el marco de una donación del Organismo Internacional de Energía Atómica – OIEA / IAEA. La futura instalación de paneles solares garantizará la generación de energía necesaria para sostener la continuidad de sus procesos científicos, técnicos y de servicios especializados.

El impacto estratégico de esta infraestructura permitirá reducir la dependencia del sistema eléctrico nacional y potenciar la capacidad del CEAC para desarrollar proyectos integrales en sostenibilidad. Con ello, la institución consolida su papel como referente científico en la protección del medio ambiente y en la transición hacia energías renovables.

El CNCI, fundado en el año 2000 y subordinado al Ministerio de Energía y Minas de Cuba, es la única institución en #Cuba dedicada a la capacitación y certificación de la fuerza laboral industrial. A lo largo de su trayectoria ha formado a decenas de miles de trabajadores en oficios y profesiones técnicas ajustadas a normas internacionales, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo sostenible y a la seguridad de la industria nacional.