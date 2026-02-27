Perlavisión

Fútbol Internacional

Real Madrid y Manchester City por quinto año seguido en la Champions

PorPrensa Latina

Feb 27, 2026 #Champions League, #sorteo

El sorteo de la Champions League celebrado hoy en Nyon, Suiza, deparó el enfrentamiento en octavos de final entre el Real Madrid y Manchester City por quinta temporada consecutiva.

Además de ese duelo, considerado un clásico europeo, se repetirá en la misma instancia la final del Mundial de clubes del año pasado, entre PSG y Chelsea.

Las series de octavos se completan con los choques entre el Barcelona y Newcastle, Atlético-Tothenham, Bodo Glint-Lisboa, Leverkusen-Arsenal, Galatasaray-Liverpool y Atlanta-Bayer.

En esta edición la final se jugará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Aréna de Budapest, en Hungría.

