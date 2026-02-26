Cuba afirma que EE.UU. está dispuesto a «cooperar» tras fallida incursión terrorista

Las banderas de EE.UU. y Cuba. /Foto: Oleksii Liskonih (Gettyimages.ru)

Cuba informó este jueves que EE.UU. está dispuesto a «cooperar» para esclarecer la incursión de una lancha rápida con matrícula del estado de Florida con personas armadas a bordo, en aguas del país antillano. El hecho derivó en un enfrentamiento en el que resultaron muertos cuatro de los diez tripulantes de la embarcación hostil.

«Las autoridades del Gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos», reza un comunicado firmado por el viceministro de Asuntos Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío.

El alto funcionario expresó asimismo que «desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de EE.UU., las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas», al tiempo que recalcó que «el Gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho».

«Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles, a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países», precisó Fernández de Cossío.

En agenda, el vicecanciller reveló los nombres de los diez implicados en los hechos: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. De estos, los últimos cuatro murieron en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Con respecto al armamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país caribeño refirió que en la lancha se encontró armamento, incluyendo «fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje y municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate», así como «medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista».

«No es un hecho aislado»

En el texto se recalcó en que la «información sigue siendo preliminar» y se insistió en que lo ocurrido no puede calificarse como «un acto aislado», en tanto se inscribe en la política de agresiones multiformes que emprendió la Casa Blanca contra La Habana desde hace más de seis décadas.

Fusiles de asalto y explosivos: Cuba da detalles de infiltración «con fines terroristas» frustrada en sus aguas

Así, Fernández de Cossío llamó a recordar que «Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los EE.UU.», con un repunte significativo en los últimos años, sin que la contraparte estadounidense haya emprendido acciones concretas destinadas a investigar las denuncias de las autoridades cubanas.

En línea semejante, alegó que, por ello, «los grupos anticubanos que operan en EE.UU. acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar». «Cuba ratifica su compromiso absoluto y categórico contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones», añadió.

Para finalizar, el alto funcionario apuntó que su «mantiene un desempeño ejemplar en el enfrentamiento al terrorismo, y ha cumplido, y continuará honrando, los compromisos que ha asumido en esa materia», pues «tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales».