Cuba reafirma derecho a defenderse tras frustrar agresión terrorista

El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó hoy que Cuba no agrede ni amenaza, pero se defenderá con firmeza ante cualquier agresión terrorista o mercenaria contra su soberanía y estabilidad nacional.

Así lo ratificó este jueves en su cuenta de la red social X, al reiterar “lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, subrayó que Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas humanas, heridos y daños materiales.

Rodríguez enfatizó que la defensa de las costas cubanas, del territorio y de la seguridad nacional es un deber ineludible, y confirmó que se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.

En contexto

La víspera ocurrió un ataque armado en aguas del canalizo El Pino, cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, donde una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) abrió fuego contra una unidad de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior durante una operación de identificación.

Según el parte oficial, la embarcación transportaba diez personas armadas con intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

Un combatiente cubano, comandante de la unidad de Tropas Guardafronteras, resultó lesionado durante el enfrentamiento, mientras que cuatro agresores fueron abatidos y seis lesionados, actualmente detenidos.

Entre el material ocupado figuran fusiles de asalto, armas cortas, cocteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos, varios con un historial conocido de actividad delictiva y violenta.

Dos de ellos, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, figuran en la Lista Nacional de personas vinculadas a actos de terrorismo, conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.

En territorio cubano se procedió a la detención de Duniel Hernández Santos, enviado desde Estados Unidos para coordinar la recepción de la infiltración, quien ya se encuentra confeso.