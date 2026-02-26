Salvaguardar la sonrisa

El sistema educacional cubano tiene como fin el pleno desarrollo de las capacidades de los niños. La primera infancia busca potenciar integralmente prácticas y hábitos en un entorno socio emocional adecuado a la etapa comprendida entre el segundo y sexto año de vida. La elaboración de medios de enseñanza con materia primas donadas por la comunidad, muestra cuanto se puede hacer para una atención de calidad.

Como ejemplo de lo antes expuesto, cualquiera de los círculos infantiles, casitas de infancia o local adscrito a la estrategia del programa Educa a tu hijo, posee entre los materiales didácticos de uso habitual, los elaborados con medios propios para incentivar el aprendizaje. Por tanto, la exposición de medios de enseñanza efectuada en el Círculo Infantil Retoños Leninistas del Consejo popular de Pueblo Griffo, corroboró la destreza del personal a cargo del proceso formativo.

En entrevista realizada a la máster en ciencias Ariesky Ortiz Rodríguez, Metodóloga de Primera Infancia de la dirección municipal de educación se conoció como las alianzas establecidas con la comunidad y la familia propician la colecta de materias primas que son transformadas en herramientas educativas para la instrucción. “Es preciso destacar el trabajo organizado por la FMC, la comunidad y el vínculo con la entidad educativa”, explicó. Luego de una actividad cultural protagonizada por los niños, se ofreció un conversatorio con los medios de prensa para dialogar sobre las acciones a desplegar en conmemoración al 65 aniversario de la constitución de los círculos infantiles, a celebrarse el venidero 10 de abril.

La máster en ciencias Mercedes Mir Municio, directora de la entidad pedagógica “Retoños Leninistas”, argumentó acerca de la ayuda incondicional desde la presidencia del Consejo Popular, la convocatoria a los padres y factores de la comunidad para el acopio de materias primas-sobrantes en casa- de cartón, algodón, cartulina, la elaboración de engrudo artesanal, imprescindible para estimular las habilidades manuales en el infante. Pese al azaroso contexto socioeconómico actual, los educadores cienfuegueros apuestan por aunar voluntades para que los niños mantengan la sonrisa.