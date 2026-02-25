📹 – Informa MININT sobre incidente con lancha que violó aguas territoriales

El Ministerio del Interior informó en la emisión del Noticiero del mediodía de hoy sobre un incidente con lancha rápida ocurrido este miércoles al norte de la central provincia de Villa Clara.

En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. La nota completa en el video de Canal Caribe: