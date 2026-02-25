Perlavisión

Un muerto en venta, estreno teatral del Dramático en el Terry

Por Francisco González Navarro

Feb 25, 2026

A un mes del centenario del natalicio del dramaturgo italiano y Premio Nobel de Literatura Darío Fo (24 de marzo de 1926-13 de octubre de 2016), el Centro Dramático de Cienfuegos propone el estreno de su pieza Un muerto en venta, en funciones de jueves 26 y viernes 27 en la Sala Principal del Teatro Tomás Terry.

El estreno de la obra del maestro de la sátira y la denuncia social, que se enmarca en las celebraciones del aniversario 136 del coliseo de San Carlos y San Luis, narra la historia de un par de tramposos que le disparan a un tonto después de que éste los venciera en un juego de cartas.

Las funciones tendrán la particularidad de que la del jueves será por entrada libre para el público, y la del viernes a un precio de 30 pesos MN.

Con esta puesta en escena dirigida por Lázaro Pérez Valdés, el Centro Dramático de Cienfuegos celebra a la vez el aniversario 63 de su fundación.

