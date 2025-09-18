Con el reto de seguir contribuyendo con la formación de obreros altamente calificados, el Centro Nacional para la Certificación Industrial (CNCI) «Julio César Castro Palomino», ubicado en la provincia de Cienfuegos, arriba a sus 25 años de creado.

Desde su fundación, el 18 de septiembre de dos mil, este colectivo, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas ha impartido más de tres mil cursos, siempre vinculados a prioridades para la industria cubana, como lo es ahora la preparación de operadores de los parques fotovoltaicos que erigen en la nación en el propósito de cambiar la matriz energética. Doce estudiantes conformaron la primera convocatoria a esta preparación.

Sus aulas están abiertas tanto para el sector estatal como a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. «Hemos comenzado este proceso, ya tenemos dos mipymes a las cuales le hemos impartido curso y uno se está desarrollando actualmente en el diseño y montaje de pequeños parques fotovoltaicos», explica el ingeniero Daniuski Guillén, director del CNCI.

Los programas de estudio del CNCI están adaptados a las condiciones de la industria nacional y han contado con el asesoramiento de los Institutos de Soldadura de Halle, en Alemania y Tecnológico del Norte de Alberta de Canadá, con los cuales han mantenido estrechos vínculos de colaboración.

Un nuevo aval está en los planes. «Nos estamos preparando para la acreditación con la norma cubana ISO 17024, que es una norma internacional que establece los criterios para un programa de certificación del personal en una organización, es una norma que va a poner en ley toda la certificación de personas en el país y nosotros vamos a ser pioneros en este aspecto. Cuba va trabajando para que nuestros obreros estén certificados, para que nuestros obreros tengan un estándar superior en el desempeño de sus funciones tanto desde el rigor técnico de lo que hacen como también con la seguridad y salud en el trabajo».

En una de sus visitas al centro, el ministro de Energía y Minas, Vicente la O Levy, destacó la labor de este colectivo. «Lograr que el Centro Nacional para la Certificación Industrial sea indispensable, para el desarrollo de nuestras empresas, es la transformación que necesitamos», expresó a alumnos y profesores.

Situado en el lugar conocido como La Loma, cercano a la Ciudad Nuclear, el CNCI cuenta con laboratorios y aulas especializadas, además de un parque fotovoltaico , empleado para el proceso docente y el autoabastecimiento de energía eléctrica.