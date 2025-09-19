Una entidad cuyo encargo estatal radica en dirigir la calificación empresarial desde el ámbito docente y la autorización de la aptitud de los obreros. Un proyecto aprobado por Fidel Castro con la misión de extender la cultura de trabajo lograda en la construcción de la Central Electronuclear Juraguá.

Construido a 40 kilómetros de la ciudad cabecera, su ubicación geográfica en el centro del país favorece la transportación de los interesados en capacitarse en sus instalaciones docentes.

Distribuido en 17 laboratorios y 7 talleres para el aprendizaje práctico valida las competencias laborales de operarios y técnicos. Mecánico de mantenimiento industrial, Soldador, pailero, instrumentista y operador de procesos de plantas industriales son algunas de las especialidades que legitima los cursos de adiestramiento en esta institución de referencia nacional e internacional.

El Lic. Yassel González Cueva, trabaja como Inspector de Calidad en EMCOR Habana, al opinar sobre la estancia por espacio de una semana en el CNCI declara estar satisfecho con los conocimientos adquiridos, en su criterio de alto nivel científico.

Otras funciones asumidas por el colectivo radican en la revisión operacional de pozos de petróleo, implementación de sistemas de gestión e inspecciones para la puesta en marcha de inversiones en el sector de competencia del Ministerio de Energía y Minas a partir de las necesidades del sistema empresarial.

Gisel Blanco Martínez, Directora de Capital Humano de la Empresa Geominera de Pinar del Río, al referirse a los vínculos laborales con esta institución opina que han recibido servicios para formar operadores de plantas a través del claustro de profesores: A veces los alumnos vienen hasta aquí, en otras ocasiones se trasladan los especialistas del CNCI”, agregó.

La convulsa realidad socioeconómica del país golpea la ejecución de las tareas asignadas. Redimensionar esfuerzos, insertarse de forma más sólida en prestaciones de servicios en mercados foráneos, gracias al aprovechamiento de sus capacidades para la calificación personal e industrial es una tarea pendiente.

Daniusqui Guillén Alemán, director general de esta reconocida escuela refiere: Tenemos la posibilidad de trabajar más con la industria, con los grupos empresariales, necesitan de la certificación para desarrollarse y tenemos que atemperarnos a proyecciones con los diferentes actores económicos, todos necesitan avalar a su personal, nos acredita un cuarto de siglo de conocimientos para compartir.