Festival de San Sebastián dedicará espacios a visibilizar drama en Gaza

La apertura esta noche del 73 Festival de Cine de San Sebastián ofrecerá una oportunidad excepcional para ver a luminarias del séptimo arte, sin olvidar a Palestina.

El último fichaje de Zinemaldia es Angelina Jolie (Oscar por Girl, interrupted), quien visitará por primera vez San Sebastián junto a Louis Garrel y Garance Marillier para asistir este domingo a la presentación de Couture, la película de Alice Winocour incluida en la Sección Oficial a concurso.

Dentro de una parrilla de de más de 250 películas y series de 56 países, Couture narra una historia enmarcada en la Semana de la Moda de París, cuando los caminos de tres mujeres se entrecruzan en la capital francesa.

Además de la esperada presencia de Jennifer Lawrence, quien recibirá el Premio Donostia por su brillante carrera, la alfombra roja está lista para otras estrellas como la francesa Juliette Binoche, en su debut como directora (In-I in Motion); Matt Dillon, que llega con The Fence, de Claire Denis, y Paul Dano, Harris Dickinson o Maria de Medeiros.

Entre bambalinas, ya se sabe que habrá un momento intenso y triste, con el estreno de La voz de Hind, acompañada de los intérpretes Saja Kilani y Motaz Malhees, en un relato espeluznante de la muerte de una niña palestina de seis años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas.

Ganadora del León de Plata Gran Premio del Jurado del reciente Festival de Venecia, volverá a dar visibilidad del drama en Gaza, donde han sido asesinadas más de 65 mil personas, entre ellas unos 20 mil niños, a manos del ejército de Israel.

En cualquier caso, La fiesta del cine de San Sebastián comienza este viernes en la hermosa ciudad del País Vasco, Donostia, y se extenderá hasta el 27 del mes en curso.

El jurado lo presidirá J.A. Bayona, al frente del grupo que integrarán Laura Carreira, Gia Coppola, Zhou Dongyu, Lali Espósito, Mark Strong y la productora Anne-Dominique Toussaint.

San Sebastián acogerá el Premio FIPRESCI de la crítica internacional a la ganadora del Oscar, la película brasileña Aun estoy aquí, lauro que recogerá su director, Walter Salles.

Asimismo, la sección Horizontes Latinos tendrá el estreno mundial de Limpia, de Dominga Sotomayor, que abrirá un con los trabajos de Ana Cristina Barragán, Diego Céspedes, Fernando Eimbcke, Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes, Iván Fund, Daniel Hendler, Nayra Ilic García, Cecilia Kang, Lucrecia Martel, Simón Mesa Soto y Nicolás Pereda.