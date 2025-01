CNN recorta 200 puestos para paso a lo digital

La sede de CNN en Atlanta el 21 de abril del 2022. (AP foto/Mike Stewart)

CNN anunció este jueves una reestructuración que incluye alrededor de 200 despidos, en lo que representa un giro acelerado hacia las operaciones digitales.

Es la renovación más audaz hasta ahora en los 18 meses de mandato del director general Mark Thompson, ex director ejecutivo de The New York Times y la BBC, convocado por la empresa matriz Warner Bros. Discovery para revivir la alicaída fortuna del medio de noticias.

Los despidos están concentrados en el negocio televisivo de CNN, donde los ratings han caído mientras los consumidores dejan de contratar los servicios de cable y buscan otras fuentes de noticias. Eventualmente serán compensados por nuevas contrataciones en el área digital, donde Warner Bros. Discovery está haciendo una inversión de 70 millones de dólares, informó CNN.

“Esto no es un ejercicio de ahorro de costos”, señaló Thompson en una entrevista. “De hecho, estamos aumentando las inversiones”.

Los despidos han ocurrido o se anticipan en toda la industria de noticias. Los ratings de CNN han sufrido desde la elección del presidente Donald Trump, un antiguo crítico de la cadena. CNN promedió 1,7 millones de espectadores para la ceremonia de investidura de Trump esta semana, en comparación con 8 millones de televidentes para la toma de posesión de Joe Biden hace cuatro años, aunque la audiencia puede fluctuar según la postura política de la persona que asume el cargo.