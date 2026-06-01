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Colombia: De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta electoral

PorPrensa Latina

May 31, 2026 #Colombia, #elecciones en Colombia

Colombia celebrará una segunda vuelta de elecciones presidenciales, a efectuarse el próximo 21 de junio, en la que se medirán el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el candidato del movimiento progresista Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Con el 97 por ciento de las mesas informadas, el primero lideró en lo que se refiere al apoyo ciudadano con el 43,7 por ciento de los votos (10 millones 118 mil votos) frente a 40,8 por ciento (nueve millones 451 mil).

Como ninguno de los dos contendientes alcanzó durante esta jornada el 50 por ciento más uno de los votos válidos, los aspirantes de orillas opuestas se enfrentarán nuevamente en las urnas, y tendrán poco más de dos semanas para intentar convencer al electorado de sumarse a sus filas.

En este punto, de acuerdo con datos de la Registraduría, se conoció que acudieron a las urnas 22 millones 720 mil, poco más de la mitad de los 41 millones 414 mil ciudadanos que estaban habilitados para sufragar, es decir el 54,85 por ciento.

De todas las boletas, resultaron válidas 22 millones 444 mil, el 1,7 por ciento eligió el voto en blanco y el uno por ciento de los tarjetones resultó nulo.

Pese a que en el tarjetón aparecieron 11 nombres, las encuestas indicaban que los dos que ya pasan a segunda vuelta y Paloma Valencia, la representante del uribismo que obtuvo menos del siete por ciento, disputarían un eventual pase a un balotaje.

La jornada de los comicios transcurrió en Colombia en tranquilidad con el acompañamiento de cerca de 408 mil integrantes de las fuerzas del orden y por más de 14 mil observadores entre nacionales e internacionales.

Para esta ocasión estaban habilitados para ejercer su derecho más de 41 millones de colombianos, de los cuales un millón 400 mil residen en el extranjero.

Por Prensa Latina

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