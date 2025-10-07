Smiley, la historia de amor entre Alex (Roberto Romero) y Bruno (Georbis Martínez) es el título de la comedia romántica gay que Teatro El Público subirá a las tablas del teatro Terry en funciones de viernes 10 y sábado 11, a las cinco de la tarde.

La pieza teatral escrita por el dramaturgo catalán Guillem Clua en 2012 tuvo tal éxito de público en Cataluña primero e internacionalmente después, que terminó siendo una serie de Netflix estrenada en 2022.

De gira por varias provincias cubanas, Pinar del Río, Holguín, Camagüey y Villa Clara antes de anclar en el Terry, la puesta en escena corresponde a Josep María Coll, sobre una versión de Ruandi Góngora.

La reseña podría ser: Álex y Bruno, los protagonistas, no pueden ser más distintos. Conforman una extraña pareja en la que sólo tienen en común que son dos hombres y que se han enamorado. Sus diferencias parecen insalvables, y sus personalidades antagónicas, pero lo quieran o no, están unidos por ese hilo rojo, por más que a menudo quieran romperlo.

Alex es un barman despechado y Bruno un arquitecto a quien le llega un mensaje equivocado. El hilo rojo, que según una leyenda japonesa desde el día de su nacimiento une por sus dedos meñiques a dos almas destinadas a encontrarse, los conecta.

Sobre la atmosfera de la propuesta artística flota una frase de su autor: “Espero y deseo que se diviertan, pero a la vez reflexionen …aunque sea un poquito”.