Un artista indio retrató a Trump como el «demonio»

Un artista local en India retrató al Presidente Trump como el «demonio» para la celebración del festival de arte Durga Puja en India, según el comité, esa decisión no fue al azar y fue una respuesta al arancel del 50 por ciento de Trump a los productos indios: «Nuestro Primer Ministro consideraba a Trump un amigo. Trump lo traicionó.»

Navegación de entradas