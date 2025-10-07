Nobel de Física para descubridores de la tunelización mecánica cuántica

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis obtuvieron el Premio Nobel de Física 2025 por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó este martes el Premio Nobel de Física a los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por «el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico».

John Clarke (Reino Unido, 1942) de la Universidad de California, Berkeley; Michel H. Devoret (Francia, 1953) de la Universidad de Yale y la Universidad de California, Santa Bárbara; y John M. Martinis (1958), también de la Universidad de California, Santa Bárbara, todas de Estados Unidos, hicieron experimentos con un chip que revelaron la física cuántica en acción.

Con su investigación, explica el Comité del Nobel, ellos han tratado de responder a una pregunta «clave» de la física: cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de demostrar efectos mecanocuánticos. Entre 1984 y 1985, realizaron experimentos con un circuito eléctrico en el que «demostraron el efecto túnel mecanocuántico y niveles de energía cuantizados en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano».

Un circuito de superconductores

Con ese objetivo, construyeron un circuito de superconductores separados por una fina capa de material no conductor. Al pasar la corriente a través del circuito, descubrieron que «las partículas cargadas que se movían a través del superconductor formaban un sistema que se comportaba como si fueran una sola partícula». Este sistema macroscópico podía «escapar» de su estado de corriente sin voltaje mediante el efecto túnel, mostrando así su carácter cuántico.

Además, demostraron que «el sistema solo absorbe o emite cantidades específicas de energía», como predice la mecánica cuántica.

Según el jurado, los investigadores sobresalieron con este trabajo, iniciador de una nueva revolución en la física cuántica, con «oportunidades para el desarrollo de la próxima generación de tecnología cuántica, incluyendo la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos».