Celebran en Cienfuegos jornada por aniversario 30 de Sindicato de Hotelería y Turismo

PorJorge Domínguez Morado

Oct 7, 2025 #Cienfuegos, #Sindicato de Hotelería y Turismo, #turismo

El reconocimiento a trabajadores y colectivos destacados en los servicios y la eficiencia energética destaca en el programa de actividades en Cienfuegos por los 30 años de la creación del Sindicato de Hotelería y Turismo (SNTHT), que se festejará el venidero el 28 de octubre.

Alexander Santana Fernández, secretario del Buró Sindical del SNTHT en el territorio sureño, precisa que desde el pasado 20 de septiembre iniciaron la jornada, que tiene como lema central: Por Cuba, Compromiso, Calidad y Eficiencia

Los más de dos mil 400 afiliados impulsarán este mes los preparativos rumbo a la temporada alta en el arribo de visitantes extranjeros al país. «Patentizaremos la necesidad de enfrentar una temporada alta a la altura de la hospitalidad y el patriotismo del pueblo cubano», asevera.

El intercambio con fundadores del gremio y jóvenes del sector será también una de las acciones que han previsto en las 62 secciones sindicales.

«Hemos convocado a que estos 30 años del sindicato sirvan además para estimular a los colectivos que no solo sobresalen por los ingresos, también en el uso racional de los recursos y portadores energéticos.»

La firma de la Declaración de apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y la discusión del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo centran asimismo el quehacer de los trabajadores del turismo en el centro sur de Cuba.

Santiago de Cuba será la sede nacional del acto por el aniversario 30 del SNTHT.

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

