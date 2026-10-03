Comienza este domingo 4 Serie Nacional de Béisbol; Cienfuegos vs Matanzas en juego que transmitirá Tele Rebelde

Este viernes se realizó a través de videoconferencia en la que participaron los 16 directores que intervendrán en la 65 Serie Nacional de Béisbol el congresillo técnico, donde se oficializaron las nóminas y se aprobó el reglamento del evento.

En conferencia de prensa posterior a la reunión técnica, la máxima dirección de este deporte se refirió a las modificaciones que hicieron los conjuntos en sus rosters, y lo novedoso que tendrá esta campaña.

Se ratificaron que serán 44 juegos para cada escuadra, 24 con los integrantes del mismo grupo y otros 20 con los de la otra llave de la zona.

Se ratificó que se utilizará el sistema page de 3 al mejor de 2 tanto para los enfrentamientos de 1 con 2 y 3 con 4, como para definir el campeón de cada región.

Los choques comenzarán a la 1:30 PM y la inauguración oficial acontecerá este domingo 4 de octubre en el estadio Victoria de Girón de Matanzas, que son los actuales campeones de la Serie. A continuación, los yumurinos enfrentarán a los Elefantes de Cienfuegos.

Carlos Martín Álvarez, responsable del evento, se refirió a los dos principales cambios que tendrá el reglamento. “Los lanzadores tendrán 20 segundos entre cada envío, aunque tengan corredores en circulación, también los lanzadores estarán obligados a enfrentar al menos a tres bateadores”.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, Presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, ratificó que el país hizo un gran esfuerzo para poder celebrar la Serie en medio de la compleja situación que vive la isla.

Sabemos que este evento es patrimonio de Cuba y es una prioridad su celebración, así también no los trasmitió la dirección del país.

En el encuentro trascendió que Industriales será el primer equipo en contar con un patrocinador en la Serie Nacional y que en Villa Clara también se avanza en este tema.

Los equipos son de las provincias y ellos tienen la obligación de gestionar y pagar el hospedaje y la trasportación de sus selecciones. En el caso de La Habana logró este patrocinio con la mipyme “Agranel”, que también patrocinará la Serie.

Pérez Pardo comentó que, gracias a los ingresos de la Federación a través de los contratos en el exterior, se pudo jugar la pasada Liga Élite y asegurar el inicio de la Serie Nacional.

Nosotros invertimos en la Serie más de 700 Mil dólares y si le sumamos la Liga son más de un millón de dólares.

(Con información de Radio Rebelde)