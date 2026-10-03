La cámara para mí lo es todo

Expresarse de esa manera a la altura de los 17 años pareciera desproporcionado, pero bastan unos minutos de conversación con Alex David Martínez Hernándezpara conocer que es un apasionado de la fotografía.

“Mi mamá es aficionada a la fotografía, tenía una cámara y con el paso del tiempo quise tener la mía, era como una meta personal…Cuando lo logré, mis primeras fotos tomadas desde la placa de mi casa fueron de aves, me entró la curiosidad por conocer que especies estaba retratando…”

Con la avidez que despliega las ansias del saber, a través de la red social Facebook contactó con un grupo de observadores de aves, quiénes le asesoraron al respecto, en la actualidad integra dos clubes en activo sobre dicha práctica: el de observadores de aves Orlando Garrido y el de Cienfuegos.

Aferra amoroso su cámara, la reconoce algo anticuada, pero la siente como un aditamento corporal inseparable, así lo declara entusiasta y pone en contexto como se instruyó en los inicios: “Tomé varios cursos de internet sobre conceptos generales, iluminación, encuadre…en mayo pasado la Federación de Mujeres Cubanas hizo efectiva una convocatoria para un curso básico de fotografía, matriculé y obtuve esa primera habilitación”.



Pese a su juventud, está al corriente de la importancia investigativa que posee el trabajo de campo. Confiesa haber caminado buena parte de Cienfuegos con la pretensión de tomar imágenes para documentar especies de pájaros de las zonas arroceras de la periferia citadina, de esta labor redactará un futuro artículo al respecto y compartirá las peculiaridades encontradas.

“Gracias a la Empresa de Campismo Popular en Cienfuegos he tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones, su apoyo ha sido determinante para estampar preciosas tomas de paisajes, aves y fauna en general. Playa Inglés, la Laguna de los Patos, el sendero de La Vega, han sido experiencias increíbles”, añadió.

Actualmente Alex cursa el duodécimo grado en el preuniversitario Martin Dihigo Llanos, en esta etapa definitoria ya tiene bastante claro sus proyecciones futuras: “Yo quisiera ser fotógrafo profesional, quiero sea mi forma de vida, ahora mismo me perfilo por tres opciones para hacer mis estudios universitarios, todas vinculantes con el hobby que tanto disfruto: licenciarme en turismo, biología pura o ser veterinario”.

Por el momento no piensa en exponer su trabajo más allá de sus perfiles en redes sociales, no obstante, la página oficial de la Empresa de Campismo Popular en Cienfuegos exhibe varias de sus instantáneas. El porvenir deviene oficioso, dicho esto por un deseo personal que expone Alex como colofón de la entrevista: “Quiero retratar y documentar a todas las aves endémicas de Cuba, registrarlas con mi lente será extraordinario”.