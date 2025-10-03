La Compañía Rosario Cárdenas subirá al escenario del teatro Terry este fin de semana con Aires combinatorios, propuesta que comprende un recorrido por la obra de la Premio Nacional de Danza 2013.

Las funciones programadas para sábado 4 y domingo 5, a las cinco de la tarde, tienen un precio de 30 pesos y están a la venta en la taquilla del coliseo desde este jueves.

El espectáculo comienza con Combinatoria en Guaguancó, que fuera estrenada la habanera sala Covarrubias, en 2002. Una coreografía que muestra una reelaboración fragmentada de la rumba.

En “Guantanamera” Cárdenas propone una pieza en la cual los aspectos de la danza cubana son elaborados en un estilo contemporáneo de movimientos

“La gaviota”, estrenada en el Teatro Mella (2019), resulta una invocación a la singularidad por desarrollar, la capacidad de adaptarnos y elevarnos en defensa de la diferencia.

Cierra la presentación con “Toma mambo”, un despliegue de alarde y cortejo, influenciado por la rivalidad entre dos amigos.

Todas las piezas cuentan con la coreografía de la laureada bailarina en 2022 de la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de Francia. Excepto “Toma mambo”, coreografiada por uno de sus intérpretes, Mario Almeida, con música de Toques del Río (Mambo Nro. 0).

Sobre las tablas del centenario coliseo cienfueguero danzarán Nivia Alarcón, María Solís, Mario Almeida, Yasmir Villalón, Camila Ruiz, Thais Oliver, Lissyani Mariño, Stephany Pino y Daniel Baños.

El espectáculo contará con música y arreglos de los maestros Juan Piñera, José María Vitier, Juan Antonio Leyva y Magda Rosa Galbán y Guido López Gavilán con la Camerata Romeu.