Silvio Rodríguez en el Palacio de La Moneda, esta vez invitado por el presidente Gabriel Boric

Durante la noche del 29 de septiembre último Silvio Rodríguez selló su regreso a Chile con un emocionante concierto en el Movistar Arena, el primero de cuatro que tiene agendados en el país y que forman parte de la gira de su más reciente trabajo “Quería saber”.

Esa misma jornada, Rodríguez se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en el backstage del recinto capitalino, donde compartieron una distendida conversación e incluso hubo obsequios por parte del trovador cubano hacia la exmandataria por su cumpleaños.

Fue la misma Bachelet quien, en febrero de 2007, recibió a Rodríguez en La Moneda. En esa oportunidad, el artista le entregó un disco de su autoría y un cuadro del pintor cubano Roberto Fabelo. El encuentro se extendió por una hora y media.

Dentro de los temas de conversación que destacó la prensa y que reveló el propio cantante fue la posibilidad de una ley en Chile que obligara a todos los artistas extranjeros a “hacer un concierto gratuito para el pueblo”, según expreso el propio cantautor.

La reunión con Boric

A la reunión también se sumó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, con quien Silvio Rodríguez ya se había reunido en 2012, como se aprecia en una foto que el propio cantautor publicó en su blog Segunda Cita.

En esa ocasión, la entonces dirigenta estudiantil visitó a Rodríguez en La Habana, acompañada de Karol Cariola. La reunión entre los representantes del Gobierno y Silvio Rodríguez se extendió por más de una hora.

Se trata de la cuarta vez que Silvio Rodríguez visita La Moneda. Ya lo había hecho en 1990, cuando regresó al país para cantar tras el retorno a la democracia. Fue recibido por Patricio Aylwin y ofreció una entrevista a la prensa en la que analizó ese momento.

“Lo único que espero es que este concierto sirva para que los pueblos de Chile y de Cuba recomiencen lo que –por razones ajenas a nuestros pueblos– se había interrumpido”, señaló en esa ocasión.

Boric es el cuarto mandatario que recibe a Silvio Rodríguez en La Moneda. El primero fue Salvador Allende, en un encuentro que el propio cantautor recordó durante el concierto homenaje a los 50 años del golpe militar, realizado en La Habana, Cuba.

Su primer acercamiento con el fallecido presidente se dio en La Moneda en 1972, donde “nos estrechó la mano a cada uno de los invitados al Congreso de la Jota”, un evento de trovadores jóvenes al que asistió gracias a la invitación de Gladys Marín, amiga de Isabel Parra, quien le comentó a la dirigenta comunista sobre la posición política de estos músicos cubanos.

De esta manera, el cantante suma una nueva actividad a su estadía en Chile a las que se suma la que realizarán sus músicos, donde realizarán una clase en la comuna de La Pintana durante la jornada del viernes.