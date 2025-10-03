Italianos alzan su voz en apoyo a Gaza y contra Israel

Ansa Latina TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Grandes manifestaciones en apoyo a Gaza y contra Israel se produjeron este viernes en varias ciudades italianas, en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar por la interceptación en aguas internacionales que hizo la armada israelí de la Flotilla de activistas que se proponía romper el bloqueo a la Franja y entregar ayuda humanitaria.

Los italianos representaban la segunda delegación más grande de la misión humanitaria, con alrededor de 40 activistas y políticos, solo por detrás de los españoles, con casi 50.

La movilización, convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (Cgil) y la Union Sindicato di Base (USB), se lleva a cabo a pesar de que el organismo de control de la huelga la calificó de ilegítima por haberse convocado sin aviso previo.

Solo en Milán, según la Cgil, la marcha atrajo al menos a 100.000 personas, mientras que las autoridades de seguridad estiman en 50.000 participantes.

En la capital, Roma, se estima una asistencia de al menos 60.000 personas, marchando al son de la canción antifascista «¡Bella ciao!».

En Venecia, los manifestantes bloquearon las conexiones terrestres entre el continente y el centro histórico y desplegaron una pancarta con la leyenda «Gaza libre» desde lo alto del aparcamiento público a la entrada del casco antiguo.

En Livorno, Toscana, los activistas bloquearon el acceso al puerto de la ciudad, creando largas filas de camiones. «Las calles están abarrotadas. Esta reacción humanitaria de fraternidad y solidaridad es algo de lo que podemos estar orgullosos», declaró el líder de la Cgil, Maurizio Landini.

Hace exactamente una semana, otra huelga ya había sacado a las calles a 500.000 personas en toda Italia para protestar a favor de Palestina, mientras que manifestaciones espontáneas estallaron la noche del miércoles , poco después de que Israel interceptara la Flotilla Global Sumud.