Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Nacional

Se gesta un pretexto para una acción militar contra Venezuela

PorRedacción Perlavisión

Oct 3, 2025 #agresión, #Cuba, #pretexto, #Venezuela
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Como alertara el Gobierno Revolucionario el pasado el 18 de septiembre, la escalada de acciones del gobierno de los Estados Unidos para justificar una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela se ha sostenido y se incrementa.

La extraordinaria acumulación de medios militares en el Sur del Caribe, las recientes incursiones ilegales de aviones de combate estadounidenses en una Región de Información de Vuelo venezolana, la reiterada destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, y el anuncio de que acciones militares de esta índole se trasladarían a zonas terrestres, se complementan con la notificación de que los Estados Unidos estarían en un conflicto armado no internacional contra combatientes ilegales.

Esta insólita notificación, que intenta legitimar y justificar acciones militares de mayor envergadura, pudiera constituir el pretexto para ejecutar una acción militar contra Venezuela, en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Una agresión militar directa contra Venezuela desencadenaría un conflicto armado que tendría incalculables consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América.

Reiteramos el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la Unidad Popular y Militar del pueblo venezolano. La agresión militar debe detenerse para que se preserva la paz en América Latina y el Caribe.

La Habana, 3 de octubre de 2025

CubaMINREX

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Béisbol Cienfuegos Cuba Video

La Pelota ⚾️ Por tercera fecha Cienfuegos vuelve a dejar al campo a Santiago (+📹)

Oct 2, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba Televisión

La Telenovela sigue siendo tema del momento en nuestro medio

Oct 2, 2025 Portal de la TV Cubana
Cuba Internacional

La unidad y defensa de Nuestra América pasa por una Cumbre hemisférica sin exclusiones

Sep 30, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión