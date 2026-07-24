Comunicar bien ayuda a humanizarnos

En más de cincuenta años que llevo ejerciendo “el mejor oficio del mundo”, los intentos, esfuerzos, planes, discursos, libros y congresos a favor, primero, de un periodismo más efectivo para responder a las necesidades de los públicos y, después, de una comunicación de mayor eficacia en todos los planos y escalas de la sociedad, no han cuajado como habría sido de esperar. Resulta paradójico que esto ocurra precisamente en el momento de mayor desarrollo de los soportes técnicos comunicacionales en la historia de la civilización.

Es cierto que la agonía cotidiana que se vive con la electricidad y las demás carencias afecta cualquier empeño. Pero, justamente por ello, habría que aprovechar la mínima posibilidad para afinar la comunicación desde las agendas políticas, informativas, económicas e ideológicas. En el caso de Cuba, estas reciben un torrente constante de ataques que cuestionan y deforman sus propuestas, con el propósito de desacreditarlas sin análisis, en un afán por mostrar únicamente lo lesivo, como si solo aquí ocurrieran los desastres que, en realidad, se generalizan día tras día en todo el orbe.

Entonces, a la defensiva, los medios de comunicación, la televisión, la radio y los periódicos ofrecen una imagen de normalidad, bienestar, concordia y festividad, al margen de las polémicas cotidianas, los reclamos y las exigencias desesperadas. Sin embargo, deberían mostrar con toda su intensidad el sufrimiento que, con razón, se denuncia en la ONU, junto a las soluciones que van apareciendo por iniciativa individual, colectiva o social.

Y esa imagen se percibe con mayor fuerza en un medio audiovisual como la televisión, por razones obvias. Aquello de que “vista hace fe” también puede hacer perder credibilidad o, al menos, fomentar dudas sobre la intencionalidad de lo que se proyecta. Esto ocurre no solo entre los televidentes nacionales, sino también entre los foráneos.

Es cierto que, más en la radio que en la televisión, existen programas enfocados en las duras aristas de la realidad. También hay algún que otro espacio televisivo que se propone analizar temas de interés económico o informar sobre asuntos candentes. En los últimos tiempos han aparecido referencias a situaciones críticas derivadas del recrudecimiento del bloqueo, como Asfixia-Oxígeno. Sin embargo, esos esfuerzos no son suficientes para alcanzar el equilibrio comunicacional que exige que todas las facetas de la sociedad aparezcan en pantalla. También deben reflejarse las particularidades de las regiones y los municipios, así como el alcance de las obras productivas de quienes logran sobresalir, siempre respaldadas con datos.

Y ese es otro aspecto importante: los datos. Son imprescindibles para completar las informaciones, sobre todo en lo relativo a presupuestos y costos. Prácticamente, solo en los extensos informes gubernamentales, difíciles para quienes no son especialistas, aparecen esos elementos que deberían consignarse en todas las informaciones económicas. A la larga, poco se sabe de lo que cuestan las obras sociales, industriales o agrícolas, ni de los presupuestos municipales, porque la cultura económica no ha sido una fortaleza de la sociedad. Los medios oficiales deben contribuir a divulgar y hacer comprensibles estos complejos asuntos, con la colaboración de las fuentes informativas, que con frecuencia convierten en secreto cualquier dato, aunque ya haya aparecido en un informe público.

Hay llamados constantes al control popular y a la participación ciudadana. Sin embargo, esos propósitos no se lograrán si la gente no cuenta con la mayor cantidad de información posible. Por supuesto, la televisión no es la máxima responsable de tamaña tarea, ni tampoco la radio. Pero ambos son medios con un profundo arraigo popular y pueden contribuir a comprender esas 176 medidas que pretenden cambiar la vida misma de la nación. También pueden servir para hacer públicas las dudas, los reparos y las sugerencias de quienes sentirán su impacto en sus propias espaldas.

Los espacios informativos de la televisión cubana abundan en contenidos sobre la historia, las efemérides y la larga lista de eventos que se inauguran o concluyen cada día. También han aumentado la visibilidad de conmovedoras historias de vida e informan sobre muy diversos temas. Sin embargo, hablan menos de aquello que la gente realmente necesita conocer.

Si existe una enorme inconformidad con la distribución de la electricidad, hay que reflejarla. Hay que investigar, como se hizo durante la polémica sobre los indigentes, mostrando todos los elementos que permitieron visibilizar aquellos amargos ejemplos.

Los telecentros podrían, de acuerdo con sus posibilidades, ayudar a ofrecer una imagen más completa de la nación, con sus luces y sus sombras. Se sabe muy poco de eso que suelen llamar “el interior”, cuando en realidad constituye el cuerpo del país, más allá de algunos logros parciales que sí alcanzan visibilidad.

En esencia, hay que incorporar a la diversificación informativa ya existente una mayor cantidad de contenidos sobre los tremendos desafíos que viven las cubanas y los cubanos cada día. Eso contribuiría al entendimiento, a la empatía, al estímulo del pensamiento crítico y al diálogo. Esas son virtudes propias de la comunicación que hoy se convierten en instrumentos valiosos frente a la barbarie que parece ponerse de moda y ayudan a preservar los valores humanos indispensables para defender la vida.

Comunicar de buena manera, con todos los elementos disponibles, es una necesidad en todas las plataformas, desde las instituciones gubernamentales hasta los noticieros. En esta ocasión, sin embargo, la mirada se ha puesto sobre la televisión.