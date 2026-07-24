Elefantes de Cienfuegos inician su preparación con miras a la Serie 65

Cienfuegos inician su preparación con miras a la Serie 65">

Tras el anuncio oficial de la preselección, la novena de los Elefantes ya se encuentra inmersa en su primera semana de concentración, dando inicio al proceso de acondicionamiento físico de los 54 peloteros que aspiran a un lugar en el roster definitivo para la venidera Serie Nacional 65.

Desde el primer día de trabajo, el cuerpo técnico y los preparadores físicos han desplegado un riguroso plan para poner a punto a los atletas. Yariel Madrazo Mora, preparador físico encargado del área de lanzadores, explicó que esta semana está dedicada fundamentalmente al trabajo de base: “Hay muchos atletas a los que debemos ir acondicionando progresivamente para que estén en óptimas condiciones de cara a la acción. Esta es la tarea principal en esta fase general para todos los preseleccionados”.

Madrazo Mora también se refirió a las estrategias particulares diseñadas para el cuerpo de serpentineros, señalando que el equipo ha tenido que rediseñar el plan de trabajo debido a la situación de cinco lanzadores que provienen de la Liga Élite. “En su caso específico, estamos enfocados en un proceso de ‘desentrenamiento’ controlado para luego reintegrarlos a la dinámica competitiva. Esto no significa que su preparación se vea afectada, sino que es un método necesario para que lleguen en las mejores condiciones”, precisó el preparador.

El ambiente en Cienfuegos es de renovada esperanza. Después de dejar atrás un lustro de malos resultados en la versión anterior, la novena sureña retoma los entrenamientos con la base del equipo y la dirección técnica del año pasado, a lo que se suma el valioso retorno de varios atletas que prometen fortalecer la ofensiva. La afición y los seguidores del deporte de las bolas y los strikes en la Perla del Sur ya sueñan con que los paquidermas vuelvan a dar grandes alegrías.

Seguiremos informando sobre la evolución de los Elefantes en los próximos reportes.