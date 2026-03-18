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Concierto de Telmary con Habana Sana en el “Terry” este sábado

PorFrancisco González Navarro

Mar 18, 2026 #concierto, #teatro Tomás Terry, #Telmary

La rapera Telmary Díaz acompañada por la banda Habana Sana ofrecerá un concierto este sábado 21, a las 3:00 p.m., en la Sala Principal del Teatro Terry, Monumento Nacional.

La exintegrante de Free Hole Negro e Interactivo y cultura de la corriente musical denominada jazz-poet, fue nominada al Premio Grammy Latino en su edición de 2018 con el disco Fuerza Arará, que compitió en la categoría de Mejor Álbum Música alternativa.

La venta de entradas para la función única comenzará el jueves 19 en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Por Francisco González Navarro

Licenciado en Educación. Periodista y Escritor. Fue corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos y jefe de la corresponsalía de esa agencia informativa en Nicaragua.

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