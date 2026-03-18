Llegó a Cuba primer envío de convoy europeo de ayuda solidaria

Procedente de Italia, llegó anoche al capitalino aeropuerto internacional José Martí el primer envío del convoy europeo de ayuda solidaria a Cuba.

El cargamento, a bordo de un avión de la aerolínea Neos, fruto de la cooperación del European Convoy Let Cuba Brith (Convoy Europeo Deja a Cuba Respirar), está compuesto por cinco toneladas de equipos e insumos médicos y medicamentos para el sistema de salud cubano, además de equipos de fuentes renovables de energía.

Con la iniciativa contribuyeron múltiples grupos de solidaridad, así como organizaciones sociales, sindicales y políticas de Italia, Suiza, Inglaterra, Austria, Irlanda, Bélgica, Portugal, Francia, Grecia, Argelia, Islandia, Escocia y España.

En declaraciones a la prensa en la terminal aérea, la eurodiputada italiana Ilaria Salís afirmó que es un aporte de entidades y el pueblo de esas naciones a Cuba, sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, al cual calificó de criminal, ilegal, genocida y contrario al derecho internacional.

Esta no es la solución, pero es un aporte sincero y solidario para el pueblo cubano, destacó Salís.

De su lado, el eurodiputado italiano Domenico Lucano señaló que Cuba enfrenta al país más poderoso del mundo sin doblegarse, por tanto -sostuvo- esta colaboración para su pueblo es también una forma de decir no al bloqueo norteamericano.

Lucano manifestó su admiración por Cuba, por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y por el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara.

El director de Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Rigoberto Zarza, recibió en el aeropuerto internacional José Martí a los representantes de organizaciones solidarias y al donativo.