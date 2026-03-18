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Arriba la EMCE de Cienfuegos a un nuevo aniversario de su creación

PorFrank Losa Águila

Mar 18, 2026

El desarrollo energético del país es una demanda rigurosa del contexto actual. Entidades pertenecientes al Ministerio de Energías y Minas, tienen como responsabilidad social tributar a esta realidad.

Un sólido movimiento anirista respalda las reparaciones o mantenimientos ejecutados. (Fotos: Cortesía EMCE)
Un sólido movimiento anirista respalda las reparaciones o mantenimientos ejecutados. (Fotos: Cortesía EMCE)

La Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), brinda servicios técnicos vinculantes con el mantenimiento, reparación, montajes industriales donde se incluye la parte civil, modernización de caldera, turbina, generadores eléctricos y otras actividades comerciales aparejadas a su visión estratégica y objeto social definido. Desde su creación, en 1975, ha materializado esfuerzos y sistematizado su operatividad desde el enfoque de la ciencia.

Garantizarla sostenibilidad ante la escasez de piezas de repuesto y el impedimento a acceder a mercados tecnológicos foráneos ha devenido incentivo para crear un sólido movimiento anirista, factor clave para desempeñar con eficiencia la fabricación y reparación del equipamiento básico de las centrales energéticas del país, en gran parte obsoleto o deficitario. Los conocimientos de los fundadores se han transferido a los trabajadores actuales, otorgándoles un nivel de especialización certificado, esencial herramienta para extender los servicios contratados a otras latitudes.

En el aniversario 51 de su fundación el colectivo de la EMCE enfrenta los mismos retos del entramado empresarial de la nación. Responder, con un trabajo de excelencia a las crecientes demandas del sector electroenergéticoes un imperativo.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

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