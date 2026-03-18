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Denuncia Díaz-Canel reiteradas amenazas de EE.UU. a Cuba

PorAgencia Cubana de Noticias

Mar 18, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Fiesta de la Cubanía afianza valores de la cultura nacional

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció las reiteradas amenazas públicas de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas que incluyen planes declarados para derrocar por la fuerza el orden constitucional.

El mandatario subrayó en su mensaje, replicado en el perfil de Facebook del Partido Comunista de Cuba, que Washington utiliza como pretexto las dificultades económicas internas, las mismas que ha provocado y agravado durante más de seis décadas de agresiones y medidas de aislamiento.

“Pretenden adueñarse del país, de sus recursos y de la economía que buscan asfixiar para rendirnos”, afirmó.

Díaz-Canel calificó la política de sanciones como una “feroz guerra económica” aplicada como castigo colectivo contra todo el pueblo cubano.

No obstante, aseguró que ante cualquier escenario adverso, Cuba mantiene una certeza: “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

El mensaje ratifica la firmeza de la nación frente a las presiones externas y la voluntad de defender su soberanía.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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