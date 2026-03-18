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Todas las provincias de Cuba interconectadas al SEN

PorPrensa Latina

Mar 17, 2026 #Cuba, #Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

Todos los territorios de Cuba quedaron este martes ya interconectados entre sí con el enlace de la oriental provincia de Granma, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

“En este momento queda enlazada Granma al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), por lo que ya todas las provincias se encuentran interconectadas entre sí”, publicó la institución en la red social de Facebook.

La UNE puntualizó que continúan las unidades de generación térmica preparando condiciones para sincronizar al SEN.

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que el Sistema Electroenergético Nacional quedó restablecido y con él los servicios fundamentales a la población.

Añadió que se encuentran en rotación bloques y circuitos, además de las afectaciones por déficit.

También se informó desde Holguín que la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, desarrolla un proceso intensivo de preparación para retomar la generación de energía, tras la desconexión total del SEN la víspera.

Por Prensa Latina

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