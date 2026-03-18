Venezuela se corona Campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

«De los dos lados se esperaba algo especial, pero sabíamos que esto era posible. Este equipo nunca dejó de creer, ni cuando perdimos con Dominicana en la primera ronda. Nos levantamos, vencimos a Japón en su propio terreno, y hoy humillamos al gigante en su casa. ¡Esto es para todo Venezuela!», declaró un eufórico Eugenio Suárez a ESPN al terminar el encuentro.

Resumen de lo destacado: Venezuela 3 vs. Estados Unidos 2

· Ventaja temprana de Venezuela (3ra entrada): La ofensiva venezolana rompió el empate gracias a un elevado de sacrificio de Maikel García que impulsó la carrera de Salvador Pérez, quien había abierto el inning con un sencillo .

· Aseguran la ventaja (5ta entrada): El bateador Wilyer Abreu conectó un imponente jonrón solitario por el centro del campo para extender la ventaja de Venezuela a 2-0 .

· Dominio monticular de Venezuela: El pitcheo fue la clave del triunfo. El abridor Eduardo Rodríguez lanzó 4.1 entradas en blanco, y un sólido bullpen mantuvo a la poderosa ofensiva estadounidense sin carreras durante siete episodios .

· Empate dramático de EE. UU. (8va entrada): Cuando todo parecía definido, Bryce Harper emergió como la figura estadounidense al conectar un enorme jonrón de dos carreras para igualar el marcador 2-2 y encender la esperanza del equipo local .

· La respuesta inmediata de Venezuela (9na entrada): Lejos de venirse abajo, Venezuela reaccionó de inmediato. Con un corredor en segunda, Eugenio Suárez rompió el empate con un doblete productor que puso el marcador 3-2 .

· El cierre heroico de Palencia (9na entrada): El cerrador Daniel Palencia se encargó de sellar la historia. Ponchó a Kyle Schwarber y a Roman Anthony para darle a Venezuela su primer título del Clásico Mundial de Béisbol, desatando la locura entre los miles de fanáticos venezolanos en Miami .