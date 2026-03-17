Potencian en Cienfuegos práctica de la esgrima desde edades tempranas

La práctica de la esgrima desde edades tempranas en el Combinado Deportivo No. 2 de Cienfuegos constituye una fortaleza que tuvo como pionero al desaparecido físicamente Vicente Delgado González, gloria de este deporte. Hoy, jóvenes entrenadores preservan su legado con la enseña del deporte de las estocadas.

El joven entrenador Andrés Michel Palacio Bouza imparte clases de lunes a viernes, de tres a cinco de la tarde, en el gimnasio del combinado, a estudiantes de la escuela primaria «Ferrando Cuesta Piloto».

Explica que este año alcanzaron el primer lugar en el evento provincial, con atletas de alto nivel técnico y táctico, y aspiran a repetir el éxito, aportando nuevos talentos al alto rendimiento. En sus siete años de experiencia, ha logrado que numerosos esgrimistas lleguen a la élite provincial.

La práctica desde edades tempranas motiva a los infantes, quienes tras sus primeras competencias se proyectan hacia mayores compromisos. Natalia de la Caridad Álvarez confiesa haber ganado la competencia municipal y aspira al título provincial. Angélica de la Caridad Mengana sueña con convertirse en gran esgrimista y aportar preseas a su provincia y al país.

Por su parte, Ronal Suárez asegura confiar en el trabajo de su profesor para cumplir su meta de ingresar a la escuela de alto rendimiento y, eventualmente, representar a Cuba en equipos nacionales.

De esta manera, en Cienfuegos se potencia la esgrima como cantera de atletas, preservando resultados que ya en 2025 llevaron a los escolares del territorio al primer lugar nacional, con protagonismo de jóvenes surgidos de proyectos comunitarios.