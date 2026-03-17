Parte hacia Cuba desde Italia convoy europeo de ayuda solidaria

El Convoy Europeo de Solidaridad con Cuba partirá este martes vía aérea desde Roma, con escala en Milán, con una carga humanitaria que llevarán a la isla más de 100 representantes de fuerzas políticas, y organizaciones sociales, juveniles y sindicales.

Un comunicado publicado por los organizadores de esta iniciativa apunta que la misma tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano que enfrenta una compleja situación como consecuencia del recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 60 años por Estados Unidos.

Se señala que las genocidas acciones del gobierno norteamericano se agravaron tras la firma, el pasado 29 de enero, por el presidente Donald Trump, de una orden ejecutiva dirigida a impedir la entrada de combustible a ese país, con el objetivo de tratar de generar una crisis humanitaria.

Los integrantes del convoy, entre los cuales se incluyen los eurodiputados Doménico Lucano e Ilaria Salis, de la alianza parlamentaria entre los partidos Europa Verde e Izquierda Italiana (AVS), junto a dirigentes de otras agrupaciones, llevarán a la isla medicinas, insumos sanitarios y equipos médicos.

Entre las organizaciones promotoras del proyecto se encuentran grupos solidarios como la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec); los partidos Refundación Comunista, Poder al Pueblo, y Red de los Comunistas, además de gremios como la Unión Sindical de Base (USB) y el Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (CALP).

También integran el grupo afiliados al Sindicato de Colectivos de Base (Cobas), miembros de la Unión Italiana de Trabajadores Metalúrgicos (FIOM), así como de las organizaciones juveniles Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA).

La llegada de esa amplia delegación a la nación antillana se prevé a las 21:55 hora local de este martes, y tras su arribo desarrollarán diversas actividades entre el 18 y el 21 de marzo, cuando se unirán al Convoy Nuestra América, que ese día arribará por vía marítima a La Habana.

“Cuba necesita nuestra ayuda urgentemente: la Revolución sufre constantes ataques, la economía está agotada por el bloqueo y las amenazas del gobierno estadounidense se agravan día a día”, expresa un llamado divulgado por la USB.

Anna Camposampiero, directora de Relaciones Exteriores de Refundación Comunista declaró a medios informativos que “la solidaridad que se ha activado es extraordinaria” y “la participación en el Convoy Europeo representa un paso más en una labor que no ha cesado a lo largo de los años, porque Cuba no está sola”.

Un mensaje divulgado en las redes sociales por la agrupación juvenil de izquierda Cambiare Rotta expresa que el propósito de esta acción es “mostrar una solidaridad concreta con el gobierno y el pueblo cubanos, actualmente bajo el ataque del imperialismo estadounidense”. “Para nosotros, el proceso revolucionario cubano es un faro para toda la humanidad”, por lo que allí estaremos brindando nuestra ayuda en estos momentos difíciles porque “¡Cuba nos llama!”.