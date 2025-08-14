Convocan en Cuba a concurso fotográfico Un instante con Fidel

La Casa Editorial Verde Olivo convocaal concurso fotográfico Un instante con Fidel, en ocasión del centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

Destinado a toda la población cubana y personal activo o retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las fotos deberán reflejar momentos, homenajes, actividades, recreaciones o cualquier relación significativa con el Comandante en Jefe.

Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías en formato digital (JPG o PNG), originales y sin marcas de agua ni elementos que afecten la calidad o visibilidad.

Los concursantes deberán incluir una pequeña descripción o contexto de la foto (máximo 150 palabras).

El cierre de las inscripciones será el 13 de agosto de 2026 y el envío se realizará a través de los correos volivo@unicom.co.cu y digitalverdeolivo@gmail.com

En un primer momento, se elegirán 50 fotografías para su exposición en la Feria Internacional del Libro de La Habana del próximo año.

Al cierre del concurso, se seleccionarán 100 fotografías ganadoras que serán exhibidas en una muestra especial organizada por la Casa Editorial Verde Olivo, realizada por un jurado especializado en fotografía y memoria histórica.

Según las bases del concurso, las fotografías participantes podrán ser utilizadas por la Casa Editorial Verde Olivo para exposiciones, publicaciones y promoción del concurso, sin fines comerciales y citando siempre al autor.

Los participantes garantizarán la autoría y permisos correspondientes para la publicación de las imágenes.

El concurso tiene el objetivo de rescatar y compartir imágenes que reflejen la relación, el homenaje y el recuerdo de Fidel en el pueblo cubano y las FAR.