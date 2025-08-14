Fidel, tras cada paso de los deportistas cubanos

El deporte es una de las conquistas de la Revolución: uno de esos sectores de los que cada cubano se siente orgulloso. Fue precisamente Fidel quien concibió e impulso el sistema deportivo de nuestro país, caracterizado por su carácter inclusivo, humano e integrador.

A Fidel se recuerda como un activo practicante del deporte, al que siempre concibió como un derecho del pueblo. Él, que siempre estuvo tras cada paso de nuestros deportistas, a quienes estimuló y apoyó en todo momento.

Para los cienfuegueros el remo está entre las disciplinas deportivas identitaria de los de esta ciudad marítima. El matancero Ramón Hernández precisó que Fidel siempre ha sido un ejemplo para el deporte, «una personalidad que apoyó mucho al deporte, se sacrificó por el deporte y trató siempre de buscarle soluciones a los problemas del deporte y sobre todo en el remo que los problemas fundamentales son económicos, las embarcaciones cuestan mucho así como la tecnología de punta».

«Fidel siempre quiso que el remo también estuviera en la elite. además de tener esa inteligencia de estar pendiente de los resultados, las enfermedades y los problemas de cada atletas de este país».

Hoy el contexto del deporte no es el mismo. Pero quienes en ese sector dirigen, enseñan, practican o compiten, son herederos de un valioso patrimonio: los valores que Fidel inculcó y que siguen guiando a nuestros atletas en cada competencia.