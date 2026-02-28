Condena internacional por ataques de EEUU e Israel contra Irán. Foto: IRNA.

Gobiernos, políticos y defensores de los derechos humanos denunciaron este 28 de febrero la agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, al considerar que vulnera la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de los pueblos.

Rusia calificó los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como “un acto de agresión armada planificado y no provocado”.

La cancillería subrayó que la magnitud de los preparativos militares, políticos y propagandísticos, incluido el despliegue de un contingente estadounidense en la región, confirma la violación de los principios fundamentales del derecho internacional contra un Estado soberano y miembro de la ONU.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, afirmó que los ataques israelíes contra Irán, acompañados por la acción militar estadounidense, colocan a Medio Oriente al borde de una catástrofe.

A su juicio, el inicio de la ofensiva buscó sabotear las negociaciones en curso y arrastrar a otras naciones a un conflicto de consecuencias imprevisibles.

El mandatario malasio insistió en la necesidad de un cese inmediato e incondicional de las hostilidades.

Suiza y la ONU piden moderación y respeto al derecho internacional

Desde Europa, el gobierno de Suiza expresó su profunda alarma por los ataques y exigió el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios consagrados en la Carta de la ONU.

Además, llamó a todas las partes a ejercer la máxima moderación y proteger a la población civil y la infraestructura.

En paralelo, instó a Washington y Teherán a buscar una salida diplomática que evite una mayor escalada, y pidió a la comunidad internacional actuar con urgencia y sin aplicar dobles estándares.

Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, criticó la postura del primer ministro australiano, Anthony Albanese, por respaldar los ataques.

En su cuenta en X, el académico sostuvo que la agresión viola la norma más fundamental del derecho internacional: la prohibición del uso de la fuerza, y señaló que los gobiernos responsables deberían condenar lo que calificó como una ruptura del orden internacional.

Reacciones en Líbano, Bélgica y España

En Beirut, el exdiputado Najah Wakim afirmó que la ofensiva constituye una agresión integral no solo contra Irán, sino contra los pueblos de la región.

Aseguró que el apoyo a Teherán equivale también a la defensa de las propias patrias frente a lo que describió como una alianza hostil.

Desde Bélgica, el diputado Marc Botenga calificó de vergonzosa y peligrosa la aprobación por parte de la Unión Europea de lo que describió como una guerra de agresión ilegal y no provocada.

Según el legislador, la falta de defensa de los principios básicos del derecho internacional legitima conductas estatales irregulares y pone vidas en riesgo.

En España, la dirigente política Ione Belarra llamó a aislar a Estados Unidos e Israel, al considerarlos una amenaza para la estabilidad global.

Al mismo tiempo, señaló en su cuenta de X que las intervenciones militares en Palestina, Líbano, Siria, Yemen, Venezuela, Cuba e Irán erosionan el derecho internacional.

Anuncio de operación militar tras negociaciones en Ginebra

Como ocurrió en junio de 2025, Estados Unidos e Israel volvieron a lanzar acciones militares contra Irán tras la tercera ronda de negociaciones en Ginebra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en sus redes sociales el inicio de una amplia operación militar en la República Islámica.

En respuesta, el comandante del Cuartel General de Khatam Al-Anbiya afirmó que, tras la agresión de Washington y el “régimen sionista”, todos los territorios ocupados y las bases estadounidenses en la región fueron objeto de ataques con misiles desde Irán, y aseguró que la operación continuará hasta la derrota del enemigo.

Las autoridades iraníes advirtieron que, ante la ofensiva, todas las bases e intereses estadounidenses en la región se consideran objetivos legítimos para sus fuerzas armadas.

En este punto, instaron al pueblo iraní a mantener la calma y confiar en que las fuerzas armadas defenderán el país, la población y los intereses nacionales con firmeza y determinación.