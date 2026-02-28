EE.UU. e Israel lanzan una agresión a gran escala contra Irán

Instalaciones de la infraestructura civil han sido blanco de las bombas y misiles. El contrataque desde la nación persa incluyó andanadas de misiles contra Israel, así como drones y cohetes hacia bases estadounidenses en Oriente Medio

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una agresión a gran escala contra Irán, nación sobre la que lanzaron una brutal ola de bombardeos dirigidos contra instalaciones civiles y militares, al tiempo que intentaron asesinar a figuras de alto rango.

Los ataques, que el Pentágono ha denominado por el acrónimo «Operación Furia Épica», comenzaron pasadas las 08:00, hora local, e incluyó un masivo ataque contra objetivos ubicados en Teherán, Isfahán, Kermanshah, Qom, Karaj, Bushehr, Chabahar y Bandar Abbas.

La prensa israelí anunció que durante las primeras incursiones intentaron asesinar al presidente Masoud Pezeshkian; al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Musavi.

Sin embargo, la agencia iraní de noticias Mehr aseguró que Pezeshkian “está completamente sano”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró en una entrevista con NBC News que el ayatolá Alí Jameneí está vivo tras el ataque al complejo del líder supremo iraní en Teherán, donde se ven varios edificios destruidos.

El ayatolá Alí Jameneí, «hasta donde yo sé», sigue vivo, dijo.

Medios de prensa de ese país informaron que entre los sitios atacados en la capital están además las sedes de la Presidencia, de la organización de Energía Atómica, los ministerios de Defensa, Inteligencia e Interior, así como el Palacio de Justicia y cuarteles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tropas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

Infraestructura civil también bajo ataque

En medio de la proclamada campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, los ataques también han alcanzado infraestructuras civiles y han causado víctimas entre la población civil, entre ellos menores de edad.

Este sábado, un bombardeo israelí alcanzó una escuela primaria para niñas en la localidad de Minab, una ciudad en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán. El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros. De acuerdo con la última actualización de medios locales, el saldo mortal en el colegio se elevó a 85 víctimas fatales, y se contabilizan 93 heridos.

Decenas de muertos tras un ataque israelí contra una escuela en Irán Al menos 40 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras un ataque israelí a una escuela primaria de niñas en Minab, una ciudad en la provincia de Hormozgán https://t.co/VVCoB4K4Ob pic.twitter.com/N6ewFIuHpn — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

Si bien la mayoría de los fallecidos eran alumnas, también se encuentran entre ellos padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos continúan en estos momentos. Diversos medios están difundiendo imágenes del impacto en el centro educativo.

‼️ El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros pic.twitter.com/eZ2HGGFF1k — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

Irán contrataca

En respuesta a la agresión conjunta israelo-estadounidense, Irán lanzó andanadas de misiles contra Israel, así como drones y cohetes hacia bases estadounidenses en Oriente Medio.

En un comunicado, el CGRI anunció el inicio del contrataque, que incluyó objetivos en territorio israelí así como cuatro bases de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.).

Sobre la respuesta, el general Ebrahim Jabbari dijo que el presidente de EE.UU. debería saber que Irán disparó este sábado misiles desde lo más profundo de su arsenal.

«Trump debería saber que contamos con las capacidades más avanzadas hoy en día, porque llevamos años combatiéndolos. Primero, usaremos todo lo que tenemos en stock, pero luego usaremos nuestros misiles más poderosos, algo que aún no hemos usado», dijo.

En varias oportunidades, Teherán advirtió a Washington que esos centros serían un objetivo legítimo si iniciaba una nueva agresión.

La televisora Al Jazeera reportó una explosión en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos y otras en Kuwait, mientras la agencia oficial de noticias de Bahréin informó que un centro de servicio de la quinta flota del Pentágono fue blanco de un misil, como muestra el video:

🔴 «Misiles y drones del CGRI atacaron el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, así como otras bases estadunidenses en Qatar y EAU; además, fueron alcanzados centros militares y de seguridad en los territorios ocupados» en Israel, señaló el comunicado… pic.twitter.com/6nNdehCV5O — La Jornada (@lajornadaonline) February 28, 2026

Cierran el estrecho de Ormuz al paso de buques

Mediante una sucesión de mensajes de alta frecuencia, el CGRI anunció la prohibición a los buques de cruzar el estrecho de Ormuz, que ha sido cerrado, informó la agencia iraní de noticias Tasnim.

El de Ormuz es uno de los canales marítimos más importantes del globo, debido a que por él transita un importantísimo volumen de petróleo y gas que abastece a enormes regiones del planeta.

La vía marítima conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Por él transitan buques petroleros y gasísticos de Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Irán y Kuwait. (Resumen de agencias)