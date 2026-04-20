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Confirma Minrex encuentro entre delegaciones de Cuba y EE.UU.

PorGranma Digital

Abr 20, 2026 #conversaciones, #Cuba, #Estados Unidos
Alejandro García del Toro, /Foto: MINREX
El subdirector general a cargo de EE.UU. del Minrex, Alejandro García del Toro, ofreció declaraciones al respecto

El diario Granma, en intercambio esta mañana con el subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro García del Toro, indagó acerca de recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de EE.UU. y Cuba en La Habana.

García del Toro expresó: «Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción.

«Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

«En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional.

«La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio».

Por Granma Digital

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

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