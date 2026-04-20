Lamentan fallecimiento del actor argentino Luis Brandoni

El mundo del espectáculo y del cine está conmovido este lunes 20 de abril por una triste noticia: falleció el actor argentino Luis Brandoni, apenas a dos días de haber cumplido los 86 años.

Figura relevante de la escena teatral, cinematográfica y televisiva en su país y en el ámbito internacional, Brandoni es recordado en Cuba por múltiples papeles en películas que marcaron a fuego el cine de su país, al estilo de Esperando la carroza, La Patagonia Rebelde, Cien veces no debo, entre otras, y también por su fuerte compromiso político y cívico, que mantuvo intacto en sus más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida.

En televisión y teatro también dejó una huella profunda, con interpretaciones que combinaron versatilidad, compromiso y una fuerte conexión con el público. Su trayectoria, extensa y reconocida, lo posicionó como una figura central de la cultura argentina.

Desde su perfil en Facebook, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano lamentó el deceso del actor argentino, quien, recuerda la nota, obtuvo en 2019 el Premio Coral de Actuación Masculina por su desempeño en los filmes El cuento de las comadrejas y La Odisea de los Giles, este último encargado de inaugurar aquella edición del evento.

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El cuadro que derivó en la muerte de Luis Brandoni se originó días atrás, a raíz de una caída en el hogar a resultas de la cual se propinó un golpe en la cabeza que le provocó un hematoma subdural.

Su partida deja un vacío significativo en la cultura argentina. Con una carrera que atravesó décadas y géneros, su legado permanece vigente en cada una de sus interpretaciones, que continúan siendo parte fundamental de la memoria colectiva del país.