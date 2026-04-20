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Felicitan al Presidente Díaz-Canel en su cumpleaños 66

PorCubadebate

Abr 20, 2026 #cumpleaños, #felicitaciones, #Presidente cubano

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha recibido este lunes múltiples felicitaciones con motivo de su cumpleaños 66, enviadas por miembros de organizaciones políticas y de masas, así como por directivos de instituciones del país.

A través de mensajes difundidos en redes sociales y medios oficiales, representantes del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y diversas organizaciones destacaron la trayectoria del mandatario, su compromiso con la Revolución y su labor al frente del país en un contexto marcado por desafíos económicos y tensiones internacionales.

Las felicitaciones subrayaron, además, su vínculo con el pueblo y su estilo de trabajo cercano a las realidades cotidianas de la nación, así como su participación activa en la conducción de los principales procesos políticos y sociales.

El mandatario, nacido el 20 de abril de 1960, ha ocupado diversas responsabilidades a lo largo de su carrera política, hasta asumir la presidencia de la República en 2018. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por la atención a sectores estratégicos y la promoción del uso de las tecnologías en la gestión gubernamental.

Por Cubadebate

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